Ucrania boicoteará la apertura de los Paralímpicos por la bandera rusa.

“El equipo paralímpico ucraniano y el Comité nacional Paralímpico Ucraniano boicotean la ceremonia de apertura de los 14º Juegos Paralímpicos de Invierno y exigen que la bandera ucraniana no sea utilizada en la ceremonia de apertura”, declaró esa organización en un comunicado.

Contactado por la AFP , el Comité Paralímpico Internacional (CPI) ha rechazado comentar esta decisión y asegurá que está en negociaciones con los dirigentes ucranianos.

Este gesto de los deportistas se suma al boicot político anunciado por el gobierno de Ucrania el miércoles, con el anuncio de que ningún representante oficial del país participará en la apertura y en el resto de eventos de estos Juegos Paralímpicos.

El Comité Paralímpico Ucraniano había considerado el martes que la decisión sobre las banderas de Rusia y Bielorrusia era “escandalosa”.

El comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea (UE), el maltés Glenn Micallef, también canceló esta semana su presencia en la ceremonia de apertura de los Paralímpicos por este motivo, rechazando que “mientras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania continúe” no se deben restituir los símbolos nacionales de Rusia y Bielorrusia en las grandes competiciones.

La decisión del CPI de conceder seis invitaciones a Rusia y cuatro a Bielorrusia, y permitir a sus representantes lucir su bandera y hacer sonar su himno en caso de victoria, supone un paso significativo hacia la reintegración de esos dos países en la escena deportiva internacional, de la que están en gran medida vetados por la invasión de Ucrania en 2022.

“Queremos destacar que ni Rusia ni Bielorrusia han seguido el proceso de clasificación para obtener las plazas con las que participar en estos Juegos”, subrayó el Comité Paralímpico Ucraniano.