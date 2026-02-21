21 de febrero de 2026 - 13:20
Doblete italiano en skicross, con Deromedis, oro, y Tomasoni, plata
Redacción deportes, 21 feb (EFE).- Italia consiguió este sábado un doblete en la prueba masculina de skicross de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo gracias al oro logrado por Simone Deromedis y la plata de Federico Tomasini, en las dos primeras medallas del país transalpino en esta disciplina.
Deromedis, de 25 años, dominó la prueba desde el inicio, mientras que Tomasini se hizo con el segundo puesto en un reñido pulso con el suizo Alex Fiva que tuvo que dirimirse en la foto de llegada.
El cuarteto de participantes de la final disputada en el circuito del Snow Park de Livigno lo completó el japonés Satoshi Furuno.