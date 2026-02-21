Doblete italiano en skicross, con Deromedis, oro, y Tomasoni, plata

Redacción deportes, 21 feb (EFE).- Italia consiguió este sábado un doblete en la prueba masculina de skicross de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo gracias al oro logrado por Simone Deromedis y la plata de Federico Tomasini, en las dos primeras medallas del país transalpino en esta disciplina.