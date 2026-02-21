Estados Unidos revalida el oro en equipos mixtos de saltos acrobáticos

El trío integrado por Kaila Kuhn, Connor Curran y Christopher Lillis consiguió una puntuación global de 325,35 puntos en la pista de 'aerials' de Livigno.

Suiza fue segunda, con 296,91 puntos, y China, que partía como favorita, se conformó con el bronce (279,68 puntos) tras los errores de los dos representantes masculinos Li Tianma y Wang Xindi.

El combinado chino llegó a la final tras haber conquistado el oro en las pruebas individuales masculina y femenina de la mano de Wang y Xu Mengtao, respectivamente, pero en la prueba por equipos no cumplió las expectativas.

Primero fue Wang el que falló en la recepción y, a continuación, fue Li el que tampoco remató bien el salto, por lo que perdieron cualquier opción de superar a Estados Unidos y tampoco pudieron repetir la plata de Pekín 2022.

El salto final de Lillis, octavo en la prueba individual, le valió una puntuación de 117,19 que arrebató el primer puesto a Suiza, que había obtenido las mejores calificaciones con Noe Roth (129.54) y Pirmin Werner (123.00) con las que compensaron el error de Lina Kozomara (44.37).

Australia fue cuarta, por delante de Canadá, Ucrania y Kazajistán.