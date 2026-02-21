Klaebo, tras su sexto oro: "Ha sido increíble cerrarlo asi, pero hoy ha sido duro"

"Ha sido increíble cerrarlo así, encima con tres noruegos en el podio", explicó Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, que este domingo lideró un triplete de su país que completaron Martin Loewenstrom Nyenget, que entró a 17 segundos y medio; y Emil Iversen, que, a 46, 2, capturó el bronce.

"No sé cómo lo he conseguido", comentó Klaebo, que ya había elevado el pasado miércoles a diez oros y una plata su propio récord histórico absoluto de trofeos en una cita invernal: el que le había arrebatado tres días antes a su compatriota Marit Bjoergen, asimismo esquiadora nórdica, que en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) de 2018 lo había dejado en ocho oros, cuatro platas y tres bronces.

"Hoy he tenido que pelear duro por este oro, tuve que lucharlo hasta el final", comentó el noruego, que también mejoró este sábado otro récord: el del patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, gran héroe, con los cinco títulos olímpicos que ganó en su país, en los Juegos de Lake Placid, en 1980; en los que había ganado las pruebas de 500, 1.000, 1.500, 5.000 y 10.000 metros.

"No encuentro las palabras para explicar cómo he podido repetir lo de Trondheim", dijo Klaebo asimismo quince veces campeón del mundo y con 31 medallas en grandes eventos-, en referencia a los seis títulos mundiales que había capturado el año pasado en los campeonatos disputados en su país.

"Ahora necesitaré unos días para digerir todo esto. Más adelante ya empezaré a darme cuenta de lo que he logrado", comentó el nórdico, al que nadie iguala en Juegos de invierno, pero al que aún supera, en el olimpismo en general -tanto de verano como no estival- el nadador estadounidense Michael Phelps, el 'tiburón de Baltimore', que ganó 23 oros, tres platas y dos bronces.

"Mentalmente me encuentro aún mejor que hace un año; ahora me divierto más durante la competición", declaró el deportista más laureado de toda la historia del olimpismo invernal.