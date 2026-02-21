Mbappé y Carvajal comandan al Real Madrid en El Sadar

Álvaro Arbeloa repite esquema de Lisboa y vuelve a apostar por cuatro futbolista para dar consistencia al centro, con Arda Güler como la pieza de calidad. La baja de Dean Huijsen la suplirá un Raúl Asencio que vuelve al once tras dos partidos de ausencia, y las sorpresas de inicio son Carvajal, que no es titular desde el 27 de septiembre de 2025, y Alaba, desde el 19 de octubre, en lugar de Trent y Antonio Rüdiger.

Por su parte, Osasuna sale con el once previsto de Alessio Lisci, manteniendo a Rubén García, quien gana la partida a Raúl Moro que inicia desde el banquillo.

Osasuna: Sergio Herrera: Rosier, Catena, Herrando, Galán; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Raúl Asencio, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler; Mbappé y Vinicius.

