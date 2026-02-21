Natación: SYC, el mejor del Inicial

El certamen de natación, con la organización de la escuela BMA, encabezado por la directora Ingrid Feltes, contó con una gran cantidad de participantes, provenientes de diversas instituciones de esta disciplina.

Lea mas: El CIT en lo alto del podio

El Deportivo SYC no solo se destacó al resultar campeón de Nivel Inicial, sino que metió en competencia al mayor lote de nadadores, con 46 alumnos.

Se pudo apreciar la técnica y destreza de los pequeños nadadores de escuelas, como el Olimpia, Club Centenario, Gala y Nemo, además de los delfines del SYC.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Compitieron chicos a partir de 3 años de edad, en la modalidad tablita a 25 metros, y a partir de 6 años en el estilo libre recorriendo 25 metros. Las series fueron mixtas, niñas y niños, con 13 series en la modalidad tablita y 9 series en 25 metros libres, utilizando 6 andariveles de la pileta.