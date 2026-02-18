Polideportivo
18 de febrero de 2026 - 21:06

Natación: El CIT en lo alto del podio en el Nacional de Escuelas

Lote de campeonas de la escuela del Club Internacional de Tenis.
Excelente rédito para el Club Internacional de Tenis (CIT) en el Campeonato Nacional de Escuelas de Natación, disputado en el Centro Acuático Olímpico (CAO) con organización de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (Fepada).

Las eliminatorias del nacional de natación se disputaron en Pilar, Hernandarias y Asunción, con mas de un millar de nadadores, clasificando a la fase final 495.

El CIT y sus atletas se alzaron por primera vez en su historia con el campeonato, compitiendo entre 34 instituciones deportiva y siendo la mejor escuela de natación con las medallas conquistadas, 28 de oro, 34 de plata y 20 de bronce, para totalizar 82 preseas.

Nadadores del CIT, felices con la copa de campeón de escuelas.
Los medallistas dorados fueron: Constanza Aguayo (6), Aurora Arce (4), Paz Aguayo (3), Facundo Duarte (3), Valentina Gulino (3), Salomon Alonso (2), Chiara Morrow (2), Elías Cañete (2), Mateo Villalba (2) y Julieta Cardozo.

