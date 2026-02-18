Natación: El CIT en lo alto del podio en el Nacional de Escuelas

Las eliminatorias del nacional de natación se disputaron en Pilar, Hernandarias y Asunción, con mas de un millar de nadadores, clasificando a la fase final 495.
El CIT y sus atletas se alzaron por primera vez en su historia con el campeonato, compitiendo entre 34 instituciones deportiva y siendo la mejor escuela de natación con las medallas conquistadas, 28 de oro, 34 de plata y 20 de bronce, para totalizar 82 preseas.
Los medallistas dorados fueron: Constanza Aguayo (6), Aurora Arce (4), Paz Aguayo (3), Facundo Duarte (3), Valentina Gulino (3), Salomon Alonso (2), Chiara Morrow (2), Elías Cañete (2), Mateo Villalba (2) y Julieta Cardozo.
