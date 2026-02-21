Nicholas Paul domina la velocidad con su quinto título panamericano consecutivo

El corredor de 27 años se impuso en el Velódromo de Peñalolén con un tiempo de 9 segundos y 911 centésimas ante el colombiano Cristian Ortega, quien había obtenido el bronce en Asunción 2025.

Paul ha sido el dominador de la prueba desde 2022, y también la ganó en 2019. El único que le disputó protagonismo fue el campeón colombiano Kevin Quintero, que lo ganó en 2021, pero el trinitense no participó y en 2020 no se realizó la competencia.

El caribeño, que también ganó este título en los Juegos Panamericanos 2023, sumó su segundo oro en esta edición de Santiago tras arrebatarle el título del keirin al colombiano Quintero, y además obtuvo un tercer lugar en velocidad por equipos.

La medalla de bronce fue para el canadiense Nick Wammes con un crono de 10 segundos y 051 centésimas en su pelea con el también trinitense Njisane Phillip.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre tanto, la colombiana Stefany Cuadrado revalidó su corona panamericana en la prueba del kilómetro que ganó por primera vez en Asunción 2025, tras imponerse con un tiempo de 1 minuto, 5 segundos y 743 centésimas en esta edición.

La ciclista de 19 años toma el testigo de su compatriota Martha Bayona, quien ganó esta prueba entre 2022 y 2024.

Es la tercera medalla para la colombiana en esta edición, luego de conseguir dos de plata en las pruebas de velocidad por equipos e individual.

La mexicana Luz Gaxiola finalizó segunda con un crono de 1 minuto, 6 segundos y 245 centésimas y el tercer lugar fue para la estadounidense Hayley Yoslov, que cruzó 621 centésimas por detrás de la azteca.

La estadounidense Anna Hicks se impuso en la carrera por puntos tras finalizar las 100 vueltas (25 kilómetros) con 66 unidades, sobre la figura mexicana de la competencia Yareli Acevedo que se llevó la plata con 49 enteros.

El bronce fue para la cubana Marlies Mejías con 44 puntos, que ganó plata en el scratch y en la carrera de eliminación.

Fue la cuarta presea para la cuenta de la mexicana Acevedo en este Panamericano, que tiene dos oros en las pruebas de eliminación y ómnium y otra de plata en la persecución por equipos.

La corredora de México tiene más cantidad de medallas en esta edición con respecto a Asunción 2025, pero en aquella oportunidad fue tricampeona al llevarse tres oros en eliminación, scratch y ómnium.

El argentino Tomás Eloy Moyano se alzó con el oro en el ómnium tras finalizar con 167 puntos en la sumatoria de las cuatro pruebas que agrupa esa modalidad, consiguiendo la primera medalla para su país en este Panamericano.

El ciclista de 22 años fue el corredor más consecuente en cada una de las pruebas para imponerse sobre la promesa del ciclismo canadiense Gabriel Séguin que con 162 enteros se quedó con la de plata.

El bronce quedó en manos del mexicano Ricardo Peña que acumuló 162 puntos.

La batalla en la persecución femenina tuvo como ganadora a la estadounidense Kristen Faulkner quien, con un tiempo de 3 minutos, 24 segundos y 766 centésimas, se quedó con el oro tras sacarle una vuelta en el tercer giro a su rival.

La estadounidense Emily Ehrlich no pudo revalidar su corona en esta prueba, obtenida en Asunción 2025, frente a la potente demostración de Faulkner y se quedó con la medalla de plata.

La mexicana María Fernanda Figueroa se impuso en el duelo por el bronce con un tiempo de 2 minutos, 26 segundos y 325 centésimas ante su rival chilena Aranza Villalón, a quien le sacó una vuelta en el segundo giro de los 4 mil metros.

Figueroa se colgó su segunda presea en Santiago, luego de obtener la de plata en la persecución por equipos.