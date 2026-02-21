Superliga de fútbol playa: Surgen finalistas de 1ª etapa

Este sábado se jugaba la segunda fecha del certamen de beach soccer organizado por la divisional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) que arrancó el viernes con la participación de 8 clubes.

* Programación del domingo. Los cuatro partidos a disputarse en el cierre de la fase clasificatoria, la tercera en este caso, son:

18:00 San Antonio vs. Garden Club,

19:15 Sportivo Luqueño vs. 4 de Agosto,

20:30 Deportivo Luque vs. San Miguel,

21:45 Recoleta FC vs. Libertad de Barcequillo.

* Resultados de la primera fecha. En la jornada inaugural, el viernes, San Antonio se impuso goleando 8-2 al Deportivo Luque.

En otro cotejo, el campeón, Sportivo Luqueño hizo algo similar con Recoleta FC, ganando 5-1.

Por su parte, Atlético San Miguel de Areguá le ganó 7-4 a Garden Club Paraguayo de Luque.

Finalmente, Libertad de Barcequillo se impuso por 4 goles contra 2 al 4 de Agosto de Areguá.

La final, este lunes

El cotejo final de esta Primera Etapa se jugará este lunes, a las 18:00. A las 17:00, se disputará el cotejo por el tercer puesto.

Los seis mejores tras las tres etapas, jugarán la fase final del torneo.