Colombia se luce en su lucha de medallas con México en el cierre del Panamericano de Pista

Colombia cerró con una cosecha de diez medallas en la competencia disputada en el Velódromo de Peñalolén, seguida muy de cerca por México, con siete preseas, en un certamen que entregó puntos UCI para el ranking internacional de Copas del Mundo y el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La colombiana Stefany Cuadrado conquistó cuatro medallas en esta edición del certamen, mientras que Luciana Osorio y Elizabeth Castaño también sumaron este domingo con su bronce en el Madison.

Jordan Parra se colgó la presea dorada en eliminación luego de que en la edición de Asunción 2025 se quedara con una medalla de plata.

El venezolano Clever Martínez llegó segundo y conquistó la primera medalla para su país en este Panamericano, mientras que el trinitense Akil Campbell fue tercero.

Entre tanto, Cristian Ortega se impuso en la prueba del kilómetro con tiempo de 1 minuto y 240 centésimas y superó lo hecho en Asunción 2025, donde ganó la de plata. En segundo lugar quedó el estadounidense Dalton Walters tras finalizar a 90 décimas, mientras que el bronce fue para el canadiense James Hedgcock (+0.337 centésimas).

En la prueba femenina del keirin, la canadiense Lauriane Genest revalidó su corona panamericana al imponerse con tiempo de 10 segundos y 820 centésimas sobre la colombiana Stefany Cuadrado, que cruzó a 109 centésimas. Fue la segunda medalla de oro para la norteamericana en este Panamericano tras su victoria en la velocidad.

El bronce se lo llevó la estadounidense Mckenna McKee, que finalizó a 149 centésimas.

Mientras tanto, México aumentó su cosecha de medallas y completó siete luego del triunfo en los 30 kilómetros del Madison de Sofía Arreola y Yareli Acevedo.

Fue la quinta medalla en Santiago para Acevedo, quien había ganado dos doradas en las pruebas de eliminación y ómnium y dos de plata en la persecución por equipos y la carrera por puntos.

Las mexicanas se impusieron a las estadounidenses Emma Jiménez y Olivia Cummins, que finalizaron con 37 unidades.

El bronce fue para las colombianas Luciana Osorio y Elizabeth Castaño con 32 enteros.

El Panamericano finalizó con el triunfo de los estadounidenses Brendan Rhim y Colby Lange en los 50 kilómetros del Madison al sumar 100 puntos.

La medalla de plata fue para los canadienses Jonathan Hinse y Gabriel Séguin al sumar 53 unidades, mientras que el bronce lo obtuvo Argentina con 52 enteros.