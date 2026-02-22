Coventry: "Los Juegos seguirán siendo un espacio de inspiración a través del deporte"

La mandataria, envuelta en la polémica por la descalificación del deportista ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych al prohibirle competir con un casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país, lanzó un mensaje conciliador durante la ceremonia que cerró la competición de manera oficial.

"La llama puede que se apague pronto, pero su luz permanecerá con nosotros: en cada niño inspirado a soñar en grande. En cada persona a la que se le recuerda que el coraje y la bondad siguen siendo importantes", dijo en el Arena de Verona.

"Los Juegos Olímpicos seguirán siendo un espacio donde los atletas pueden inspirar al mundo a través del deporte: libremente, con seguridad y con orgullo", añadió.

Coventry se reunió personalmente con el deportista en busca de una solución -se le permitió usar el casco en todo momento menos en competición-, pero el ucraniano se negó a competir sin él.

Además, la presidenta ensalzó y ponderó el éxito de estos Juegos de Invierno, históricos por ser los más extensos, con 22.000 km2 de superficie, por ser los más paritarios y por ser los primeros con dos pebeteros.

"Excelencias y distinguidos invitados, queridos atletas, compañeros olímpicos. Han estado increíbles, todos y cada uno de ustedes. Valientes. Intrépidos. Dos semanas inolvidables, viviendo cada momento al máximo. Lo dieron todo y lo compartieron con todos nosotros", apuntó.

"Este es el verdadero espíritu olímpico: competir, abrazarse, animarse mutuamente, sea cual sea el resultado. Nos han mostrado lo que son la excelencia, el respeto y la amistad en un mundo que a veces olvida estos valores. Nos han demostrado que los Juegos Olímpicos son un lugar para todos. Un lugar donde el deporte nos une. A todos, gracias por hacer que estos Juegos hayan sido realmente mágicos", destacó.

Convetry mostró su agradecimiento a la organización italiana: "A nuestros amables anfitriones, el pueblo italiano: gracias por abrirnos vuestros corazones. Los estadios estaban llenos, los vítores eran ensordecedores y el ambiente era electrizante. Celebrasteis a vuestros campeones y animasteis a los atletas de todas las naciones, demostrando que la pasión y el respeto pueden coexistir".

Y declaró oficialmente cerrados los Juegos Olímpicos de Invierno: "Espero que hayamos inspirado a generaciones de todo el mundo con el espíritu olímpico. Ahora que llegamos al final de estos Juegos, siento muchas emociones. Un poco de tristeza, sí. Pero también mucho orgullo y gratitud al pronunciar estas palabras: queridos amigos, declaro clausurados los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026".

"De acuerdo con la tradición, hago un llamamiento a los jóvenes de todo el mundo para que se reúnan dentro de cuatro años en los Alpes franceses, para celebrar con todos nosotros los 26.º Juegos Olímpicos de Invierno. Nos vemos en 2030", finalizó.