Dani Vallejo rompe una sequía de casi 16 años y mete a Paraguay al cuadro principal de un ATP

La gesta del paraguayo adquiere una dimensión épica al analizar el contexto histórico.

El tenis nacional debió aguardar exactamente 15 años, 11 meses y 9 días para volver a inscribir el nombre de un paraguayo en el cuadro principal de un evento de este nivel.

Según los registros estadísticos, una presencia de esta magnitud no se producía desde que Ramón Delgado avanzara a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells en la temporada 2010. Con este triunfo, Dani rompe finalmente esa larga sequía y toma la posta del profesionalismo paraguayo en las grandes ligas.

El boleto al cuadro principal se selló este domingo con una exhibición de solidez.

El paraguayo superó al portugués Henrique Rocha, actual raqueta número 3 de su país, con un marcador de 6-4 y 6-2, resuelto en apenas 1 hora y 26 minutos, el compatriota aseguró su lugar en la llave principal del certamen chileno.

Tras este histórico paso, ya hay rival confirmado para el debut oficial en el cuadro mayor. El paraguayo se medirá ante el italiano Francesco Passaro en la primera ronda del ATP 250 de Santiago, en un encuentro programado para el martes 24 de febrero con horario aún por definir.