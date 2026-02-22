El sudafricano Casey Jarvis gana en Kenia su primer título del circuito europeo

Jarvis afrontó la ronda definitiva en el Karen Country Club de Nairobi con el español Ángel Ayora empatado en la cabeza y, a pesar de la presión de sus rivales, mantuvo el dominio hasta el final para lograr la victoria con un global de -25, coronado con dos 'eagles'.

El joven sudafricano logra el mayor éxito de su trayectoria como profesional, que inició en 2022, ya que hasta ahora solo había logrado cuatro títulos en torneos de segundo nivel, mientras que en el DP World Tour, su mejor posición había sido tercero en Mauricio el pasado año.

La última vuelta estuvo marcada por la amenaza de tormenta, que obligó a interrumpir el juego en dos ocasiones.

Con Ayora relegado tras un doble 'bogey' en el hoyo tres, Jarvis tuvo como principales rivales a su compatriota Hennie Du Plessis y el estadounidense Davis Bryant, que partieron con un golpe de desventaja en el último recorrido.

La pugna se mantuvo hasta el hoyo 17, cuando el líder firmó su sexto 'birdie', lo que le dejó una ventaja que amplió aún más al coronar el torneo con su segundo 'eagle' de la jornada, para un total de 62 golpes, ocho bajo el par. Segundo fue Bryant, con -22, y tercero Du Plessis, con -21.

Ayora acabó octavo, con -17, después de una última ronda en la que hizo 70 golpes, el par del campo.

El argentino Andrés Gallegos finalizó en el puesto 61, con -6.