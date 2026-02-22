Golf: Galés Donaldson se impone en Marbella

Jamie Donaldson certificó una última jornada magnífica, con 64 golpes, tras hacer ocho ‘birdies’ sin fallo alguno, para ganar con un total de 203 impactos (-13) , uno menos que el escocés Stephen Gallacher, con el que compartió equipo en la Copa Ryder de 2014 con victoria de Europa. Completó el podio el danés Thomas Bjorn, con 206.

“Ha sido una semana increíble. Ha venido mucha gente a vernos y el ambiente ha sido muy bueno. Llegué aquí el viernes pasado cuando todavía estaba lloviendo y me temía lo peor, pero fue mejorando según avanzaban los días y los últimos días han sido absolutamente fantásticos”, dijo el galés.

“El campo ha estado excelente, teniendo en cuenta la cantidad de lluvia que cayó. Ha sido perfecto. Es genial ganar aquí y competir junto a jugadores con los que has compartido tantos años en el Tour. Es fantástico”, añadió.

“Nunca es fácil ganar; Stevie es muy buen amigo mío y siempre quieres lo mejor para tus amigos pero en esta ocasión también lo quería para mi. Estoy muy contento de haber conseguido superarlo por un golpe”, indicó Donaldson.

Asimismo, admitió que los golfistas son “unos verdaderos afortunados de poder seguir compitiendo” porque “en muchos otros deportes -como el fútbol- cuando se acaba, se acaba”. “Llegas al final de tu carrera en el tour y piensas que todo ha terminado. Pero luego cumples 50 y de repente vuelves a ser uno de los más jóvenes, vuelves a competir y a empezar de nuevo. Es algo muy bonito y no hay muchas profesiones en las que puedas hacer eso”, agregó. EFE