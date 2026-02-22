Serena Williams regresa con 44 años al circuito WTA

Para poder regresar al circuito, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam, Serena Williams, debía ponerse a disposición durante seis meses para someterse a controles antidopaje por sorpresa. Este periodo expira este domingo, por lo que la estadounidense es libre a partir de ahora de participar en torneos profesionales en los que reciba una invitación de los organizadores.

Inscrita en el programa antidopaje

“A menos que se lesione, no cabe duda de que volverá a jugar en algún momento”, avanzó en enero el ex #1 mundial Jim Courier, subrayando lo exigente que es formar parte del grupo de jugadoras susceptibles de someterse a controles antidopaje aleatorios.

“Nadie que no tenga intención de jugar al tenis profesional va a inscribirse en esa lista, y menos alguien con tanta experiencia como Serena Williams”, insistió el extenista estadounidense.

En un primer momento, la principal interesada desmintió en diciembre los rumores de regreso al circuito, que cobraron más credibilidad con la reanudación de la carrera profesional de su hermana mayor Venus (45 años) en el verano de 2025. Pero a finales de enero, Serena Williams se mostró mucho más evasiva: “No es ni sí ni no. No lo sé, simplemente voy a ver qué pasa”, declaró en el programa de televisión estadounidense “Today” .

“Arrasaría en el circuito”

Cuando le preguntaron por qué había vuelto a integrarse en el programa de control antidopaje, Williams respondió: “¿Si he vuelto a integrarme? No sabía que había salido. Miren, no puedo hablar de eso” , declaró Serena, que ahora es madre de dos niñas de ocho y dos años.

Última pista hasta la fecha: la estadounidense Alycia Parks (77ª del mundo) reveló a principios de febrero que se había entrenado unos días antes con su ilustre compatriota. “Está en una forma increíble. Creo que arrasaría en el circuito” , opinó Parks en una entrevista concedida al medio especializado Tennis Majors.

En su último torneo hasta la fecha, el US Open 2022, Serena Williams no se retiró formalmente, afirmando que estaba “evolucionando” para alejarse más del circuito profesional. Sin embargo, no dispone de un ranking WTA desde septiembre de 2022 y depende por tanto de invitaciones de los organizadores para entrar directamente en el cuadro final de los torneos que quiera disputar.

Dada el aura de quien es considerada una de las mejores jugadoras de la historia del tenis, no debería tener mayores dificultades para obtenerlas, como su hermana Venus, a quien el WTA 1000 de Cincinnati, el US Open o el Abierto de Australia han abierto las puertas en los últimos meses.

“Con ella, todo es posible”

Venus Williams también está invitada al WTA 250 de Austin (23 de febrero-1 de marzo) y prevé disputar allí el individual y el dobles, disciplina en la que ha brillado junto a su hermana menor (14 títulos de Grand Slam y tres medallas de oro olímpicas).

Tras Austin, en marzo se disputarán en Estados Unidos dos torneos de mucha mayor entidad, los WTA 1000 de Indian Wells (4-15 de marzo) y Miami (17-29 de marzo) , que también podrían ofrecer un escenario de prestigio para un posible regreso a la competición de Serena Williams.

Queda por ver si la estadounidense jugará puntualmente algunos torneos, como Venus, o si contempla una programación más intensa. “Con ella, todo es posible” , confió recientemente su antiguo entrenador Patrick Mouratoglou al diario L’Équipe. “Si hay alguien capaz de intentar un regreso así, es Serena”, añadió. AFP