Precisión rojilla para tumbar al líder

Osasuna se tomó la visita del Real Madrid como la gran oportunidad para certificar que es la revelación de la segunda vuelta. Y no la desaprovechó. El conjunto navarro enlazó su sexta jornada consecutiva sumando —cuatro victorias y dos empates—, una dinámica que ha reforzado la confianza del grupo y que le permite desarrollar su fútbol sin complejos ante cualquier rival. Osasuna es noveno con 33 puntos, a dos de una sexta plaza en posesión del Espanyol.

Alessio Lisci volvió a apostar por su once de confianza, con Rubén García ganándole la partida a Raúl Moro en una elección que acabaría siendo decisiva, con las constantes ayuda a Rosier para secar a Vinicius. El plan estaba claro: minimizar el potencial ofensivo blanco y ser quirúrgicos en las ocasiones propias. Ante un rival con tanta pegada, la eficacia no era un detalle, sino una obligación.

El primer paso fue defensivo. Osasuna mantuvo el orden, la coordinación y la intensidad necesarias para contener las embestidas visitantes sin excesivos apuros. Solidario en las ayudas y firme en los duelos, el bloque rojillo sostuvo el partido hasta que llegó el momento de mirar al área contraria. Y ahí no dudó.

Tras una primera gran intervención de Thibaut Courtois para evitar el tanto navarro, apareció Ante Budimir desde los once metros en el minuto 38. El croata firmó su duodécimo gol del curso con la serenidad que le caracteriza: carrera medida, espera hasta el último instante y disparo certero para adelantar a los suyos. En la segunda parte, el empuje blanco encontró premio con el tanto de Vinícius Júnior en el 73, cuando el empate parecía lo más justo.

Pero en el tiempo añadido emergió la precisión definitiva. Raúl García de Haro recortó, se acomodó y fusiló a Courtois para sellar una victoria histórica. La posesión fue merengue, con un 64 % y también los remates a puerta, con 5, pero no la victoria. Sergio Herrera apareció en cuatro ocasiones, por una de Courtois.

Dos remates a puerta y un penalti bastaron para tumbar al líder. Hace dos jornadas, los de Tajonar también sacaron los tres puntos de Balaídos con dos goles en dos disparos (Budimir y Raúl). Osasuna convirtió la eficacia en argumento y la puntería en victoria, demostrando que, cuando no perdona, puede derribar a cualquiera.