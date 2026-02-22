Un Alavés necesitado aguarda a un Girona resucitado

El equipo vitoriano vuelve a Mendizorroza, donde perdió ante el Getafe en su último duelo, aunque es donde ha conseguido 18 de los 26 puntos que tiene en la clasificación.

Los de Eduardo Coudet esperan al Girona tras no pasar del empate en la visita ante un Sevilla que jugó con diez gran parte del choque en la pasada jornada, lo que les impidió dar un pequeño salto respecto a la zona roja, de la que solo le separan dos puntos.

El ‘Chacho’ tendrá a todos los jugadores disponibles, excepto Ville Koski, que es duda y su posible debut continúa en el aire a expensas de su lesión de rodilla.

El que podría estrenarse es Ibrahim Diabate, que estará con el grupo, al que regresan Jonny Otto después de cumplir sanción por ciclo de tarjetas amarillas y Carlos Protesoni, tras lesión.

A pesar de las buenos minutos de Ángel Pérez, Ander Guevara y Pablo Ibáñez, Coudet no cambiará en exceso su ‘once’. El navarro podría entrar por Denis Suárez y Otto por Yusi, pero el resto apunta a repetir.

El Girona, tras abrir el año con tres triunfos muy alentadores, solo había podido lograr dos puntos contra el Getafe (1-1), el Oviedo (1-0) y el Sevilla (1-1), pero en el último partido retomó la dinámica ganadora e ilusionante con los tres puntos ganados al Barcelona, por lo que ya es el tercer mejor equipo de 2026 con 14 puntos de 21, solo por detrás del Madrid y el Barça.

Los rojiblancos completaron el mejor partido de la temporada para escalar a la duodécima posición, a cinco puntos del descenso y a dos del octavo.

La mejoría del equipo dirigido por Míchel Sánchez da aire y tranquilidad, después de un 2025 para el olvido porque el Girona comenzó en la Liga de Campeones y acabó como claro candidato al descenso, y permite hacer cuentas para volver a volar por Europa.

Los próximos partidos (Alavés, Celta de Vigo, Levante, Athletic Club y Osasuna) clarificarán las opciones de un equipo que sigue creciendo de la mano de Míchel.

El técnico madrileño pierde por sanción al extremo Joel Roca, expulsado por una entrada sobre Lamine Yamal, pero recupera a una pieza fundamental, el centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, inédito desde diciembre por la Copa África y por lesión.

Ounahi fue el líder del equipo en la primera vuelta, tan amarga, pero se encontrará con una mediapunta muy consolidada (Viktor Tsygankov, Lemar y Bryan Gil, más la opción de Claudio Echeverri, cedido este invierno por el Manchester City) y un doble pivote con dos jugadores que han dado un paso adelante, Iván Martín y Axel Witsel, más otro que ha caído de pie en Montilivi, Fran Beltrán.

La gran duda radica en las dos piezas del doble pivote. Siguen lesionados Juan Carlos Martín, Portu, Marc-André ter Stegen y Doony van de Beek, todos baja de larga duración, y Álex Moreno.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Jonny; Blanco, Ibáñez o Denis, Calebe, Aleñá o Rebbach; Toni y Lucas Boyé.

Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro)