Hipismo: Día del Arma de Caballería

Las hermanitas Arrechea fueron protagonistas en Acá Carayá. Los torneos internos serán la “vedette” de la temporada.
El sábado se llevó a cabo la competencia interna del RC4 Acá Carayá realizado por la Comisión de Festejos por el “Día del Arma de Caballería”, en la pista de césped.

En la principal categoría hípica habilitada, con obstáculos a 1,00 metro de altura, se impuso Azul Sabrina Ayala, del Acá Carayá, con Athenea, seguida por Lucía Alfonso y Viviani Pérez.

Azul Sabrina Ayala del Acá Carayá se impuso en la principal categoría disputada en el torneo, 1.00 metro.
Los resultados en otras categorías disputadas:

Escuela 0,80 y 0,90: 1ª Paula Mañotti, de la Escuela Paraguaya de Equitación, con Tormenta, 2ª Lucía Alfonso y 3ª Vivian Pérez;

Los chicos laureados del Centro Ecuestre La Fortaleza.
Escuela 0,80: 1ª Sabrina Santacruz, del Acá Carayá, con Israel, 2ª Anna Bernard y 3ª Bianca López;

Escuela 0,70: 1ª Alejandra Samaniego, de La Fortaleza, con Chiquitita, 2ª Daniela Correa y 3ª Zara Segovia;

Escuela 0,60: 1ª María del Carmen Domecq, de la Escuela Paraguaya de Equitación (EPE), con Americana, 2ª Monserrat Arzamendia y 3ª Ainhoa Mendoza.