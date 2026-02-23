Hipismo: Día del Arma de Caballería

En la principal categoría hípica habilitada, con obstáculos a 1,00 metro de altura, se impuso Azul Sabrina Ayala, del Acá Carayá, con Athenea, seguida por Lucía Alfonso y Viviani Pérez.
Los resultados en otras categorías disputadas:
Escuela 0,80 y 0,90: 1ª Paula Mañotti, de la Escuela Paraguaya de Equitación, con Tormenta, 2ª Lucía Alfonso y 3ª Vivian Pérez;
Escuela 0,80: 1ª Sabrina Santacruz, del Acá Carayá, con Israel, 2ª Anna Bernard y 3ª Bianca López;
Escuela 0,70: 1ª Alejandra Samaniego, de La Fortaleza, con Chiquitita, 2ª Daniela Correa y 3ª Zara Segovia;
Escuela 0,60: 1ª María del Carmen Domecq, de la Escuela Paraguaya de Equitación (EPE), con Americana, 2ª Monserrat Arzamendia y 3ª Ainhoa Mendoza.