Hipismo: Buena jornada de la Escuela Paraguaya de Equitación

El Ránking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA) se desarrollará desde el mes de marzo, interín empezaron las competencias internas en los diversos clubes.
Los resultados
En linda jornada sabatina se desarrollaron las competencias en diversas categorías.
* Resultados. Categoría 0.60: 1ª Guadalupe Moreno con Tormenta del Horse King Equitación, 2ª Julieta Rolon con Olimpic, 3ª Eugenia Nestosa con Everest, 4ª Roberta Tarquino con Ruanita, 5ª Belén Ferreira con Americana.
Categoría 0.70: 1ª Paola Segovia con Joelito (Asocab), 2ª Paula Mañotti con Everest, 3ª Montserrat Cantero con Juncal, 4ª Guadalupe Moreno con Tormenta y 5ª Agustina Pereira con Corvette Chimbote.
Categoría 0.80: 1° Hugo Dominguez con Winner, 2ª Bianca Lopez con Kimi, 3ª Mariana Babuglia con Blear, 4ª Montserrat Cantero con Juncal y 5ª Nahiara Gonzalez con Aprendiz.
Categoría 0.90: 1ª Paula Mañotti con Tormenta, 2ª Mariana Babuglia con Erika, 3° Cnel. Lorenzo Villar con Carriana Z.
Mini Gran Premio: 1ª Luciana Alfonso con Tormenta, 2° Giuliano Schembori con Maiki.
Gran Premio: 1° Nathanael Panza con Gucci de la Cruz, 2° Josué Baez con Kit Kat.