Huachipato y un Carabobo con ventaja definen pase a tercera fase previa de la Libertadores

El encuentro se jugará en el estadio CAP de la localidad chilena de Talcahuano desde las 19:00 hora local (22:00 GMT) y el equipo que avance asegura, al menos, competir en la Copa Sudamericana.

El conjunto chileno, dirigido por Jaime García, intentará dar vuelta a la serie para prolongar sus opciones de llegar a la fase de grupos del certamen, la cual ha disputado en las ediciones de 1975, 2013 y 2024.

"Todavía quedan 90 minutos. Si hubiera sido más largo el marcador se complicaba un poquito más, pero con el 1-0 tenemos una chance bien alta. Nada se ha perdido”, declaró García.

Los 'acereros' llegan disminuidos tras la partida del canterano de 21 años Maximiliano Gutiérrez, quien acaba de ser cedido al argentino Independiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El extremo era importante en el ataque negriazul y había marcado tres goles en el inicio de la liga chilena.

Sin embargo, antes de disputar este encuentro, Huachipato consiguió un importante triunfo en casa por 2-1 frente a Palestino en el torneo local, que lo tiene como líder de la clasificación con tres triunfos al hilo.

García rotó al equipo como precaución, limitando los minutos de juego para los futbolistas que fueron titulares ante los venezolanos hace una semana.

Carabobo, entrenado por Daniel Farías, quiere hacer prevalecer su ventaja para lograr el pase y mantener la ilusión de jugar la ronda de grupos, que nunca ha disputado porque siempre ha quedado apeado en las fases previas en las cinco ediciones anteriores en que participó: 2017, 2018, 2020, 2023 y 2025.

Farías declaró, tras el triunfo en la ida, que la competencia internacional "no te perdona si te sientes complacido”.

El conjunto valenciano igualó el pasado viernes 1-1 en la liga venezolana frente a Metropolitanos con un equipo casi alterno y se ubica en el cuarto lugar con solo un triunfo en cuatro partidos jugados.

Carabobo es uno de los dominadores recientes del torneo de su país tras ganar el Apertura 2024 y el Clausura 2025, aunque perdió ambas finales de esos años por el título absoluto.

Farías no contará en este duelo con el mediocampista Juan Camilo Pérez, quien fue expulsado por doble amarilla en la ida.

El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador de la que componen el Sporting Cristal peruano y el 2 de Mayo paraguayo.