Malik Willis, George Pickens y Trey Hendrickson, los agentes libres más buscados de la NFL

A sus 26 años, Willis, quien estuvo con los Green Bay Packers desde el 2024, es según NFL Network el mariscal de campo que más reflectores tiene y su horizonte se abre hacia los Arizona Cardinals o los Cleveland Browns.

Encabeza una lista de quarterbacks entre los que se encuentra Aaron Rodgers, quien a sus 42 años aún no decide si regresará con Pittsburgh Steelers, firmará con otro equipo u optará por el retiro.

También aparecen los veteranos Joe Flacco, de 41 años, y Russell Wilson, de 37; los experimentados Carson Wentz, Marcus Mariota, Jimmy Garoppolo y Daniel Jones; y algunos que buscan consolidarse, como Trey Lance, Zach Wilson, Kenny Pickett, Sam Howell, entre otros.

Entre los receptores, los Dallas Cowboys tendrán que ofrecer un contrato millonario a George Pickens si quieren que se mantenga como la principal arma ofensiva del equipo.

"Queremos a Pickens con nosotros, así que es posible que usemos la etiqueta de 'Jugador Franquicia'. Muchos de los jugadores que hemos etiquetado así participaron en todas las actividades en anteriores ocasiones, así que confiamos en que así sea", afirmó este lunes Stephen Jones, copropietario de los Cowboys.

De recibir esta etiqueta, para la temporada 2026 Pickens tendría un salario garantizado de 28,8 millones de dólares.

Además de George, entre los ofensivos más deseados en esta agencia libre están el corredor Kenneth Walker III, designado Jugador Más Valioso del Super Bowl LX en el que los Seattle Seahawks derrotaron a los New England Patriots.

A pesar de su gran actuación, Walker buscará en la Agencia Libre un nuevo equipo.

Isiah Pacheco, campeón en los Super Bowls LVII y LVIII con los Kansas City Chiefs, es otra de las figuras disponibles en el mercado de corredores.

Entre los receptores también llaman la atención los veteranos Tyreek Hill, quien se recupera de una lesión en la rodilla izquierda, Mike Evans, Deebo Samuel, DeAndre Hopkins y Allen Lazard.

Trey Hendrickson, quien no ha recibido el crédito necesario por sus buenas actuaciones como máximo cazador de quarterbacks en los Cincinnati Bengals, es uno de los peces gordos entre los defensivos disponibles.

A pesar de sus 31 años, el exestrella de Florida Atlantic, del fútbol americano colegial, es una amenaza para cualquier pasador. En su carrera acumula 236 tackleadas y 81 capturas.