Ajedrez: Infanto Juvenil Categoría Pares 2026, en el tablero

El certamen de ajedrez reunirá a los mejores tableros infantiles y juveniles del Paraguay durante tres días a pleno juego y actividades paralelas con el público y familiares.

El torneo tendrá como escenario al Arena SND del 6 al 8 de marzo próximo.

El acto inaugural en el polideportivo principal de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) se realizará el viernes 6, a partir de las 19:00, mientras que la premiación a todos los campeones y mejores jugadores del torneo será el domingo 8, a las 17:30.

La importancia del torneo

El certamen Nacional de estas categorías se trata del campeonato mas relevante del país y los mejores serán representantes de nuestro país en los principales torneos internacionales durante toda la temporada.

Así también, es importante hacer hincapié en el surgimiento de promesas de nuestro Deporte Ciencia en los últimos tiempos, con valores que van obteniendo campeonatos a nivel internacional y otros que también acompañan a los mejores, escalando en el ranking FIDE.