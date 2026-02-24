Finlandia se suma al boicot ucraniano a la ceremonia de inauguración de los Paralímpicos

"En Finlandia queremos dar a nuestros atletas la oportunidad de perseguir sus tan esperados sueños paralímpicos, a pesar de los cuatro años de guerra en Europa, que inevitablemente ensombrecerán los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina", dijo en un comunicado la presidenta del Comité Paralímpico finlandés, Sari Rautio.

"Sin embargo, lo mínimo que podemos hacer es expresar nuestra opinión sobre las decisiones del CPI relativas a los atletas rusos boicoteando la ceremonia de apertura, tal y como nos ha pedido Ucrania", añadió Rautio.

El ministro ucraniano de Deportes, Matvii Bidnyi, hizo un llamamiento la semana pasada a boicotear la inauguración de los Juegos Paralímpicos en protesta por la "vergonzosa" decisión del CPI de invitar a participar en la competición a seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos con las banderas de sus países.

Bidnyi afirmó en la red social X que las banderas de Rusia y Bielorrusia "no tienen cabida" en eventos deportivos internacionales que promueven la "equidad, integridad y respeto" y criticó que los responsables del CPI se nieguen a entender que "cuando se iza la bandera rusa en la escena internacional, se convierte en parte de la maquinaria propagandística de Rusia".

Además de la propia Ucrania, hasta el momento han anunciado que no asistirán a la ceremonia de apertura países como Reino Unido, Polonia, Estonia, Letonia y Finlandia, así como el comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el CPI prohibieron a Rusia y Bielorrusia participar bajo sus banderas en citas olímpicas después de que Moscú lanzase su invasión a gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022, aunque sí permitieron la presencia de deportistas de estas nacionalidades si competían como neutrales.

No obstante, el CPI levantó esta prohibición en septiembre de 2025 y restableció el pleno derecho de ambos países a competir en los Juegos Paralímpicos, siempre que sus atletas se clasifiquen de acuerdo con las reglas de la federación internacional correspondiente.

Dada la larga ausencia de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales, ninguno de ellos logró la clasificación olímpica, pero, aun así, el CPI decidió emitir la semana pasada diez invitaciones ('wild cards') a deportistas de estos países, lo que causó gran indignación en Ucrania.