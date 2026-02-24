La llama paralímpica se enciende en Reino Unido y emprende su viaje hacia Italia

La llama paralímpica fue encendida en una ceremonia ante 200 personas por Millie Knight, tres veces paralímpica británica y cuatro veces medallista en paraesquí alpino, junto con Andrea Macri, cuatro veces paralímpico y vicecapitán del equipo italiano de parahockey sobre hielo.

"Para todos en el movimiento paralímpico, Stoke Mandeville es suelo sagrado. Fue aquí donde Sir Ludwig Guttmann plantó las semillas de un movimiento global que comenzó con sólo 16 veteranos heridos de la Segunda Guerra Mundial", afirmó el presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC, en inglés), en un comunicado.

Tras su encendido, la llama se dirigió al aeropuerto de Londres en un vuelo rumbo a Italia, país donde recorrerá más de 2.000 kilómetros, contará con la participación de 501 portadores y pasará por ciudades del norte, como Turín y Milán, hasta llegar al sur, incluyendo Bari y Nápoles.

El recorrido concluirá en la emblemática Arena de Verona, lo que supondrá la primera vez que un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO acogerá la apertura de los Juegos Paralímpicos.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno se celebrarán del 6 al 15 de marzo y reunirá hasta 665 atletas de unas 50 naciones, compitiendo en 79 eventos de medalla en seis deportes: paraesquí alpino, parabiatlón, paraesquí de fondo, parahockey sobre hielo, parasnowboard y curling en silla de ruedas.

La localidad de Stoke Mandeville, ubicada en el sur del Reino Unido, acoge el encendido de la llama debido a su importancia histórica en los Juegos Paralímpicos, ya que fue allí donde se celebró por primera vez esta competición para atletas en silla de ruedas, en la que participaron 16 militares lesionados practicando tiro con arco.

Los Juegos de Stoke Mandeville se convirtieron más tarde en los Juegos Paralímpicos, que se celebraron por primera vez en Roma, en 1960, con la participación de 319 atletas de 21 países.

"Stoke Mandeville y Roma son los lugares donde comenzó este viaje extraordinario. La llama encendida hoy es un símbolo de esperanza y futuro, un testimonio vivo de nuestro compromiso de asegurar la plena participación de todos, sin importar las barreras", declaró por su parte el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagò.