ATP 250 Chile Open: Dani y su desafío más importante, contra Nava

Vallejo tiene un difícil rival, pero a este nivel ya nada es fácil, y el paraguayo se encuentra en un gran momento para seguir haciendo historia en el tenis.

Lea mas: Debut triunfal

En este ATP, Dani viene de eliminar al italiano Francesco Passaro, por 6-3, 3-3 y retiro, mientras Nava eliminó nada menos que a Matteo Berrettini (57° del mundo) 6-3, 6-4.

El paraguayo avanzó de la qualy, luego de ganar dos partidos, al brasileño Thiago Monteiro y al portugués Henrique Rocha.

* Cara a cara. Vallejo y Nava se han enfrentado 3 veces el año pasado, en Challengers, con ventaja de 2-1 a favor del mexicano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vallejo le había ganado a Nava en Curitiba 6-2, 6-3 en primera ronda, siendo campeón del torneo luego de batir 6-3 y 7-5 al local Pedro Boscardin.

Emilio ganó los dos siguientes juegos, en el Abierto del Paraguay 6-4, 6-2, para alzarse con el título y en Punta del Este en primera ronda por 3-6, 6-3, 6-2, donde el norteamericano fue semifinalista.