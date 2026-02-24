Chile Open de Tenis 250: Dani, debut triunfal histórico en un ATP

En el partido de tenis de este martes, Dani se impuso en dos sets al italiano Francesco Passaro (24 años, ATP 144), en primera ronda (32 jugadores).

El mejor tenista paraguayo de la actualidad le ganó al europeo 1-0 y retiro, en el segundo set, cuando iban igualado 3-3 en games, en el certamen categoría ATP 250 que se disputa en la arcilla del Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo, Las Condes, Santiago de Chile.

El paraguayo avanzó al cuadro principal luego de ganar sus dos partidos de la qualy, al brasileño Thiago Monteiro y al portugués Henrique Rocha, haciendo historia en su foja al ingresar a su primera competencia de este nivel. Por su parte, Passaro había ingresado al torneo al recibir Wild Card de uno de los sponsors.

* El camino al triunfo. Tras 59 minutos en el primer set, Dani se impuso por 6-3 a Passaro, con 3 quiebres a favor. Ya de entrada, Dani logró el break, quebrando por segunda vez para el 5-2 y el 6-3, pues el perusino le quebró el saque al asunceno en el octavo game (5-3), cuando el paraguayo sacaba para el set.

En el segundo set, Dani empezó relajado y surgía la esperanza para el italiano, al concretar el break para ponerse 2-1, y confirmando luego el quiebre para el 3-1.

Vallejo ganó su saque para el 2-3, y luego con las visibles molestias del italiano, sin oponerse prácticamente a las devoluciones del paraguayo, perdió el game a 0, para quedar el 3-3 definitivo, y su retiro posterior, en 37 minutos de partido.

* Estadísticas del juego. Dani terminó con 2 aces, 1 doble falta, 62% de 1er. servicio, 75% de puntos ganados con el 1er. servicio y 47% con el segundo y 2 quiebres otorgados, rompiendo el saque en 5/9 al su adversario.

* Nava, el rival. El rival de Dani para su juego de este jueves es el estadounidense de ascendencia mexicana Emilio Nava, quien derrotó ayer al preclasificado #6 del torneo, el italiano Matteo Berrettini (ATP 57) que en 2022 fue #6 del mundo. Por el momento de Nava, Dani tendrá enfrente a un difícil rival a quien superar en segunda ronda (de 16) para seguir haciendo historia y llegar a cuartos de final.