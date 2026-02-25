La NFL ayudará a 49res con carga de viajes que incluyen visitas a México y Australia

"Hemos hablado con la liga y nos han asegurado que nos darán un margen de maniobra en la parte final de la temporada, nos aseguraron que tendremos mayor flexibilidad", aseguró Lynch.

En la temporada 2025 el calendario de los gambusinos los convirtió en el equipo que recorrió mayor distancia entre los 32 de la NFL, con 45.000 kilómetros recorridos, cifra que superarán en la campaña que comienza en septiembre próximo, con 61.151 kilómetros, un récord en la historia de la liga.

Este incremento es consecuencia de dos partidos internacionales que jugarán los 49ers fuera de Estados Unidos en este año.

Uno en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, lo que representará un viaje de 6.204 kilómetros, y otro en Melbourne, Australia, en el Melbourne Cricket Ground, lo que les exigirá un traslado de 25.327 kilómetros.

"Es parte de los desafíos, aunque siempre viajamos mucho, creo que en esta ocasión batiremos un récord de viajes. Las distancias aumentaron debido a la distancia a la que está Australia, pero parte de esto es emocionante. Lo aceptamos y lo aprovecharemos al máximo. Queremos ser muy inteligentes al abordarlo", explicó el directivo.

John Lynch no entró en detalles sobre la ayuda que recibirán de la NFL para reducir el impacto de estos traslados, ni abordó las posibles lesiones que el exigente calendario podría provocar en el equipo, un aspecto que fue determinante en la campaña 2025 para fracasar en el objetivo de llegar al Super Bowl.

El gerente general de San Francisco estuvo presente en el NFL Scouting Combine 2026 que se realiza en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis, Indiana, evento en el que los 32 equipos se reúnen para evaluar a los más destacados talentos del fútbol americano colegial.

"Creo que tenemos algunos avances para nuestras mejores selecciones. Buscamos a ese hombre excepcional para que podamos percibirlo y el efecto que podría tener en el equipo. Ese es nuestro objetivo", concluyó Linch.