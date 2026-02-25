México dice que hay “confianza” y “no hay problema” para partidos del Mundial de 2026

“Ayer (dijo) también (Gianni) Infantino (presidente) de la FIFA, estamos en comunicación, que tiene confianza. Y no hay problema, al revés, hay confianza”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana respondió así a versiones sobre posibles dudas en torno a la celebración de un próximo partido amistoso entre México y Portugal en marzo, que contará con la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

Sheinbaum destacó un texto donde la Federación Mexicana de Fútbol y la Federación portuguesa expresaron su “deseo mutuo” de que se realice el partido de preparación entre ambos combinados nacionales el próximo 28 de marzo en el Estado Azteca, que albergará la inauguración del Mundial el 11 de junio.

“O sea, no hay ningún problema”, dijo la presidenta.

México será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, torneo para el que se realizan partidos de preparación y actividades previas en distintas ciudades del país.

Sheinbaum sostuvo que existe comunicación con las autoridades del fútbol internacional y que no hay obstáculos para la organización de los encuentros.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren apenas un día después de que Infantino afirmara tener una “confianza total en México” para la realización del Mundial, que tiene partidos programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pese a la violencia desatada en el país.

La muerte en un operativo militar el domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, desató una ola de violencia en México que despertó inquietud internacional acerca de si el país podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

En este sentido, el gobernador del estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que el lunes hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol mundial dijo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.