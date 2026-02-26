Fderación internacional de boxeo inhabilitada ofrece premios económicos a medallistas 2028

"Si para los Juegos de 2028 el COI no recobra el sentido y cambia su estrategia, la IBA está lista para intervenir una vez más. Pagaremos a los medallistas las mismas cantidades que antes, porque son nuestros atletas. El deporte debe ser para los atletas y sus derechos; el movimiento olímpico necesita un reinicio radical", afirmó.

En un comunicado, Kremlev aseguró que "los Juegos Olímpicos han dejado de ser sobre el deporte hace mucho tiempo" y que "hay demasiada política y muy poco respeto por quienes pasan años sudando en el gimnasio".

"Hoy, no son los atletas quienes suben al podio del COI, sino la política, las agendas personales y los juegos entre bastidores. Los propios atletas se quedan sin una compensación justa por su arduo trabajo y sin confianza en su futuro. La era del deportista como «mendigo» debe terminar. insistió.

Los torneos de boxeo de los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024 fueron organizados por el COI, ante las irregularidades descubiertas en el seno de la IBA y el anterior presidente del COI, Thomas Bach, conminó a las federaciones nacionales a constituir otra federación internacional si querían participar en los Juegos de Los Ángeles 2028.

En la última Sesión del COI celebrada en marzo de 2025, en la que Bach dejó la presidencia y le sucedió Kirsty Coventry, se aprobó por unanimidad la inclusión del boxeo en el programa deportivo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en el que no figuraba.

El reconocimiento provisional concedido por el COI en febrero a la nueva federación internacional, World Boxing, despejó el camino para la readmisión del boxeo, disciplina histórica de los Juegos, en los que participa desde 1904 en los pesos masculinos y desde 2012 en los femeninos.

Pese a la suspensión en los Juegos de París 2024 de la IBA, su presidente recordó hoy que otorgó más de 3 millones de dólares a los boxeadores mejor clasificados, hasta los cuartofinalistas.

Kremlev fue especialmente crítico y desafiante con el comportamiento del COI. "Espero que la nueva dirección del COI se libere del antiguo 'tumor canceroso' que está destruyendo la familia olímpica y elija el camino de la independencia y la protección de los intereses de los atletas, los entrenadores y las federaciones nacionales. Los funcionarios deportivos existen para servir al deporte, y sus títulos no valen nada sin los atletas, los entrenadores y los aficionados", añadió.