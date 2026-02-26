Polideportivo
Golf: Del Rey y Burmester, colíderes en Sudáfrica

El español Alejandro del Rey (28 años) tuvo una buena jornada en el Abierto de Sudáfrica.
El español Alejandro del Rey (28 años) tuvo una buena jornada en el Abierto de Sudáfrica.

El golfista español Alejandro del Rey terminó la primera jornada del Abierto de Sudáfrica como colíder, empatado con el local Dean Burmester, el inglés Joe Dean y el finés Oliver Lindell, todos con una tarjeta de 65 golpes (5 bajo par).

Por ABC Color

Del Rey, #234 del ranking mundial, rindió mejor que sus rivales en los tres primeros hoyos, en los que completó tres ‘birdies. Sólo falló en el hoyo 17, en el que firmó un ‘bogey’.

Tres de los cuatro colíderes, todos a excepción de Oliver Lindell, estuvieron por encima del par en algún hoyo. Con un golpe más que los cuatro de cabeza (66, 4 bajo par), empatados en el quinto puesto, se encuentran el también sudafricano Herman Loubser, el estadounidense Johannes Veerman, el inglés Nathan Kimsey y el italiano Francesco Laporta.

El siguiente español en la tabla clasificatoria es Ángel Ayora, quien, con cuatro ‘bogeys’, cinco ‘birdies’ y un ‘eagle’, cierra su jornada con 67 impactos, 3 bajo par, empatado en la novena posición. EFE