Dani Vallejo no puede contra Nava y se despide del Abierto de Chile

Luego de firmar una actuación histórica al cortar una sequía de casi 16 años sin presencia paraguaya en el cuadro principal de un torneo ATP, Dani Vallejo —ubicado en el puesto 106 del ranking mundial— no pudo prolongar su gran momento y fue superado por Nava (79 del mundo) por 2-0, con parciales de 7-5 y 6-3, en un partido disputado y de alta exigencia.

Lea más: Colombianas Arango y Osorio se retiran lesionadas de Mérida

El tenista nacional había alcanzado por primera vez los octavos de final de un certamen ATP tras un camino notable en Santiago.

En la fase de clasificación protagonizó un verdadero batacazo al eliminar al brasileño Thiago Monteiro en tres sets (6 (3)-7, 6-4 y 6-2), resultado que le abrió las puertas del cuadro principal. Ya en el main draw, Vallejo mantuvo su sólido nivel al imponerse con autoridad al portugués Henrique Rocha por 6-4 y 6-2.

En la primera ronda había dejado una excelente imagen frente al italiano Francesco Passaro, a quien dominaba por 6-3 y 3-3 antes del abandono de su rival, confirmando su crecimiento competitivo en el circuito profesional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a la eliminación, la participación de Vallejo en el Abierto de Santiago marca un punto de inflexión para el tenis paraguayo.

Su rendimiento no solo le permite sumar puntos valiosos en el ranking, sino que también consolida su proyección internacional y renueva las expectativas de volver a ver a un paraguayo compitiendo con regularidad en los principales torneos del circuito ATP.