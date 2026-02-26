TAS suspende dos años a atleta Diribe Welteji

La jurisdicción deportiva sancionó a la especialista de mediofondo de 23 años, Diribe Welteji, a “un tiempo de inelegibilidad de dos años, desde el 8 de julio de 2025”, anunció en un comunicado.

El tribunal con sede en Lausana le había suspendido ya en setiembre, justo antes del Mundial de Tokio, a petición de la unidad antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), pero esa medida era provisional hasta que se estudiara el fondo del asunto.

Welteji, que se colgó la plata en los 1.500 metros del Mundial de Budapest 2023, fue acusado el 21 de mayo de 2025 por la Agencia Antidopaje Etíope de haberse negado a suministrar una muestra durante un control antidopaje efectuado fuera de competición, sin justificación. AFP