Medvedev, primer semifinalista del ATP 500 de Dubái

El ruso de 30 años, Daniil Medvedev, que ya sabe lo que es ganar este torneo después de salir campeón en 2023, ha sido el primero en meterse en las semifinales de Dubái, después de lograr una cómoda victoria en un partido en el que Brooksby perdió su servicio en hasta cinco ocasiones, mientras que el ruso consiguió defender el suyo para cerrar el partido en dos sets.

Su rival en semifinales se decidirá en el partido que enfrenta al canadiense Félix Auger-Aliassime, #8 del mundo y cabeza de serie en el torneo, y al tenista checo, #24 de la ATP, Jiri Lehecka, que venció al español Pablo Carreño en los octavos de final.

Los otros dos enfrentamientos de cuartos de final cruzarán al ruso #18 del mundo, Andrey Rublev, contra el francés #31, Arthur Rinderknech, mientras que el otro encuentro será disputado entre el checo #13 del mundo, Jakub Mensik, y el neerlandés #25 del ránking, Tallon Griekspoor. EFE