Rubén Lezcano, presentado oficialmente como nuevo futbolista de Olimpia

La presentación del jugador no fue un trámite más. La entidad de Para Uno apostó por la emotividad para oficializar el vínculo, destacando el arraigo del futbolista con los colores del Decano: “Hay quienes persiguen sus sueños y no se cansan hasta lograrlo. Él es uno de ellos. Él es de los nuestros. Olimpista. Como vos, como yo... ¡Bienvenido al Club de tus amores, Rubén!”.

Lea más: Rubén Lezcano tiene acordada su llegada a Olimpia

El anuncio fue acompañado por un material audiovisual. En él, se observan pasajes de la infancia de Lezcano vistiendo la camiseta franjeada junto a su padre, seguidos por su evolución profesional: desde sus goles iniciales en Libertad hasta su reciente paso por el Fluminense de Brasil. El video concluyó con el atacante luciendo el dorsal número 19, el cual defenderá en esta nueva etapa en su carrera.

Hay quienes persiguen sus sueños y no se cansan hasta lograrlo.



Él es uno de ellos.



Él es de los nuestros.



𝐎𝐋𝐈𝐌𝐏𝐈𝐒𝐓𝐀. Como vos, como yo... 😉



¡Bienvenido al Club de tus amores, Rubén!



🤍🖤🤍 pic.twitter.com/rdJnJy7QcY — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 26, 2026

Posteriormente, el club reforzó la bienvenida con una segunda publicación donde se observa al volante apuntando con el dedo índice hacia el escudo del club, acompañada de una sentida dedicatoria: “Si hay algo que sabemos, es que el corazón nunca se equivoca. El chico que venía a ver al Club como hincha, hoy cumple su sueño y vuelve como protagonista. ¡Bienvenido a Olimpia, Rubén Lezcano!”.

Si hay algo que sabemos, es que el corazón nunca se equivoca.



El chico que venía a ver al Club como hincha, hoy cumple su sueño y vuelve como protagonista.



¡Bienvenido a 𝐎𝐋𝐈𝐌𝐏𝐈𝐀, Rubén Lezcano!



🤍🖤🤍 pic.twitter.com/2dpAYr5zup — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 26, 2026

La llegada de Lezcano no fue sencilla en términos administrativos. El atacante estuvo en el radar de Cerro Porteño y otros clubes del exterior, pero su deseo de jugar en el “Rey de Copas” fue determinante para rechazar otras propuestas. Para viabilizar su llegada, la directiva encabezada por Rodrigo “Coto” Nogués realizó una importante maniobra financiera. Olimpia debió ejecutar la compra del 75% del pase de Mateo Gamarra por un valor de US$ 1.000.000, movimiento necesario para habilitar el cupo de préstamo internacional requerido para inscribir a Lezcano, quien se convierte así en el último refuerzo del semestre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras un inicio de temporada con participación y un gol en el Fluminense, Lezcano fue perdiendo terreno bajo la dirección de Luis Zubeldía en el conjunto carioca. Ante la falta de continuidad, el canterano del “Gumarelo” optó por regresar al fútbol paraguayo buscando el protagonismo que le permita recuperar su mejor versión.

Su principal motivación para este semestre en Para Uno es clara: sumar los minutos necesarios para ingresar en la consideración de Gustavo Alfaro de cara al Mundial 2026. Con la Selección Paraguaya en el horizonte, el mediapunta llega a Olimpia para intentar ser una pieza clave en la ofensiva y potenciar sus chances de representar al Paraguay en la cita ecuménica, que se disputará en suelo norteamericano.