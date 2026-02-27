Hipismo: Jornada de saltos en Asocab

El Concurso Interno de hipismo constituye otro de los aperitivos al inicio de las justas oficiales de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), el 7 y 8 del mes de marzo próximo.

* Desde las 9:00. La apertura de la pista será a las 9:00 y los saltos serán en las categorías Mini Escuela, y Abiertas con altura de obstáculos de 0.60 a 1.10 metros.

Desde la Mini hasta la 0.80 serán los saltos en el tipo de prueba a “Tiempo Ideal”.

La Abierta 0.90 será a “Dos Fases Especiales”, en 1.00 metro a “Tiempo Directo” y en la 1.10 las amazonas y jinetes competirán con “Dificultad Progresiva”.

Arranque de temporada

La temporada de la FEDEPA arrancará con otro tipo de actividades, como la clínica, que será dictada desde el lunes al miércoles próximos, conforme el calendario inicial de la entidad. En la misma estará al frente el profesional Carlos Massenzi.

La primera cita oficial de saltos será el sábado 7 y domingo 8 de marzo, organizada por la Escuela Paraguaya de Equitación.