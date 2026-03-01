Atletismo: Animado Open Tournament 3

El evento de atletismo contó con la excelente participación de 225 atletas.
* Los resultados:
Masculino. 100 metros: 1° Gustavo Mongelós 11”05, 2° Misael Zalazar;
400 metros: 1° Augusto Chaparro 50”, 2° Marcos González;
1.500 metros: Ericky Dos Santos 3’56”42, 2° Jorge Alarcón;
5.000 metros: Pedro Rojas (17’13”53), 2° Juan Segovia;
Salto Alto: Ángelo Klassen 1,70 m.
Salto Largo: Alexander Villalba 7.15 m.
Bala 7.260 kg.: Emanuel Ramírez 16,49 metros.
Jabalina: Lautaro Techera 64,73 metros.
* Femenino. 100 metros: 1ª Milva Aranda 12”90;
400 metros: Montserrat Gauto 59”46;
1.500 metros: Lenys Benítez 4’59”09;
5.000 metros: Astrid Cáceres 19’25”10;
Salto Alto: Lucero Thiessen 1,45 metros;
Salto Largo: Ana Paula Argüello 5,75 metros;
Bala 4,0 kg: Ana Paula Argüello 11,84 metros;
Jabalina: María Pérez 32,46 metros.
También hubo competencias en U20, U18 y U16.