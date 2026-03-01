Polideportivo
Atletismo: Animado Open Tournament 3

Astrid Noemí Cáceres Aranda fue una de las laureadas del Open Tournament 3 en la SND, consagrándose en los 5.000 metros.
El sábado se vivió gran carga de adrenalina en las pistas de la Secretaría Nacional de Deportes con el Open Tournament 3, organizado por la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA).

El evento de atletismo contó con la excelente participación de 225 atletas.

* Los resultados:

Masculino. 100 metros: 1° Gustavo Mongelós 11”05, 2° Misael Zalazar;

400 metros: 1° Augusto Chaparro 50”, 2° Marcos González;

1.500 metros: Ericky Dos Santos 3’56”42, 2° Jorge Alarcón;

5.000 metros: Pedro Rojas (17’13”53), 2° Juan Segovia;

Salto Alto: Ángelo Klassen 1,70 m.

Salto Largo: Alexander Villalba 7.15 m.

Bala 7.260 kg.: Emanuel Ramírez 16,49 metros.

Jabalina: Lautaro Techera 64,73 metros.

* Femenino. 100 metros: 1ª Milva Aranda 12”90;

400 metros: Montserrat Gauto 59”46;

1.500 metros: Lenys Benítez 4’59”09;

5.000 metros: Astrid Cáceres 19’25”10;

Salto Alto: Lucero Thiessen 1,45 metros;

Salto Largo: Ana Paula Argüello 5,75 metros;

Bala 4,0 kg: Ana Paula Argüello 11,84 metros;

Jabalina: María Pérez 32,46 metros.

También hubo competencias en U20, U18 y U16.