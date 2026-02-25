Atletismo: Open Tournament 2, con gran éxito en la SND

El certamen, segundo abierto del año, reunió a destacados atletas en la categoría Mayores, quienes compitieron en pruebas de pista y campo, dejando registros importantes y confirmando el buen momento del atletismo nacional.

En masculino. 200 m, con viento de -0.1 m/s, el triunfo fue para Augusto Javier Chaparro Armoa, con un tiempo de 22.25.

La prueba de 800 m quedó en manos de Alberto Hernán Pizarro Centurión, quien se impuso con un registro de 1:57.54. En los 3.000 m, el vencedor fue Ericky Manoel Dos Santos Haas, con un tiempo de 8:32.10.

En las pruebas de campo, Ricardo Enrique Marecos Machado se quedó con el primer lugar en lanzamiento de disco (2 kg), con una marca de 33.24 m, mientras que en lanzamiento de martillo (7,260 kg) el ganador fue Andrés Octavio Corna García, con una distancia de 31.81 metros.

En Femenino: en 200 m, con viento de -0.8 m/s, Melissa Raquel Aranda Ramírez se adjudicó la victoria con un tiempo de 26.26.

Los 800 m fueron ganados por Milena Belén Samaniego Coronel, quien registró 2:31.83, mientras que en los 3.000 m se impuso Astrid Noemí Cáceres Aranda, con un tiempo de 11:00.69.

En los 400 m con vallas (0.762 m), Montserrath Noemí Gauto Gavilán se quedó con el primer puesto al marcar 1:07.31.

En salto triple, la vencedora fue Ana Paula Argüello del Río, con una marca de 12.52 m (+1.3).

La prueba de salto con garrocha tuvo como ganadora a Florencia Brítez Bedoya, quien superó la altura de 3.20 m.

En los lanzamientos, Luana Guadalupe Ferreira Román fue protagonista al imponerse tanto en disco (1 kg) con 17.03 m, como en martillo (4 kg) con 21.12 m.

El Open Tournament Vol. 2 volvió a consolidarse como un espacio clave para la competencia, la evaluación de marcas y el desarrollo del atletismo paraguayo, brindando a los atletas una plataforma ideal para medir su rendimiento en un contexto oficial.