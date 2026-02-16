SCA Beach handball: Guerreras de la arena buscan cupo mundialista

En la rama masculina, los albirrojos quedaron sin posibilidad de conseguir un cupo para la cita orbital de beach handball.

Brasil y Argentina se hicieron de los cupos ambas ramas, y queda definir el tercero otorgado para las féminas.

Las guaraníes le habían ganado a Chile, en este torneo, y merced a ello quedaron en cuarto puesto y disputaron ayer una de las semifinales. Fue derrota contra Brasil por 2-0 (24-18, 22-14).

El juego por el tercer pasaporte al Mundial de Croacia, en junio, lo discutirán esta mañana las guerreras contra las orientales, que ya le habían ganado a las paraguayas por la primera fase 2-0 (24-18, 22-14).

* Albirrojos. En cuanto a los muchachos, donde había solo dos plazas,* Paraguay le había ganado a Chile, pero por diferencia de goles, los trasandinos avanzaron de fase y quedaron en cuarto lugar.

En el lote varonil solo había dos cupos, que ganaron los finalistas Brasil y Argentina.