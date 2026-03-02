Convenio entre UFI y el CPDP

El presidente de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) Lic. Óscar Ramírez y el titular del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay (CPDP) Lic. Víctor Infanto Velázquez firmaron el convenio, en el marco de la clausura del XXII Congreso Anual del Periodismo Deportivo.

La firma del documento se llevó a cabo en la sede de la UFI, ciudad de Ypacaraí, el pasado sábado 28 de febrero.

* Iniciativa. La firma del convenio representa un paso significativo para el fortalecimiento de los lazos institucionales entre el fútbol del interior y los profesionales de la comunicación deportiva, con el objetivo de promover un trabajo coordinado que contribuya al crecimiento, la capacitación y la difusión del deporte a nivel nacional.

Este nuevo convenio representa la revalidación y continuidad de los genuinos compromisos entre ambos entes en pos del desarrollo del periodismo deportivo y el impulso constante al fútbol en todo el interior del país.

Reconocimientos

El acto de firma del Convenio fue acompañado por un sensible momento, propicio para el reconocimiento de la UFI a profesionales del periodismo deportivo, como Benicio Martínez, Roberto “Tito” González y Hugo Martín Pereira, con alusivas plaquetas de mención por la difusión del fútbol del interior y sus permanentes aportes como profesionales.