Dani Vallejo afronta otro desafío este martes en Brasilia

El paraguayo saltará a la cancha hoy al mediodía (hora aproximada) para medirse al estadounidense Tristan Boyer, en duelo correspondiente a la primera ronda del torneo Brasilia Tennis Open, certamen que se disputa en la capital brasileña, Brasilia.

Lea más: La ATP presta apoyo a tenistas que siguen en Dubái

Vallejo buscará arrancar con el pie derecho en territorio brasileño y sumar puntos importantes para su ranking, en una temporada en la que apunta a consolidarse dentro del circuito Challenger.

El enfrentamiento ante Boyer representa un desafío exigente en el inicio del cuadro principal, en un torneo que reúne a destacados exponentes de la categoría.

El paraguayo intentará imponer su juego desde el fondo de la cancha y aprovechar este regreso a la competencia para ganar ritmo y confianza de cara a los próximos compromisos internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego de romper una sequía de casi 16 años de compatriotas jugando en torneos ATP, Dani vuelve al circuito Challenger después de su última actuación en el ATP 250 de Chile donde se eliminó en cuartos de final.