Jiu-Jitsu: Medallas en Curitiba

Las justas de jiu-jitsu se desarrollaron en el emblemático Ginásio do Tarumã de Curitiba, ya indentificado con este tipo de lides.

Como cada torneo en esta modalidad originada en esta tierra, el Brazilian Jiu-Jitsu, se contó con una legión de contendientes de alto nivel competitivo, provenientes de todo el Cono Sur, principalmente, para convertirse en una vitrina del talento.

* Las preseas. Sergio Villasanti, se consagró campeón en la modalidad Gi (con kimono), colgándose la medalla de oro, y el escolta también fue tricolor, pues Gabriel Caballero se quedó con la presea de plata.

Villasanti no perdonó y volvió a ganar oro en la modalida No Gi (sin kimono), y Nicolás Kallsen obtuvo la medalla de bronce.

Entre los menudos también hubo medallas.

Mauricio y Martín Pont ganaron plata en Gi Infantil, mientras Oscar Ibarra consiguió el bronce, mostrando vestigios de promisorio futuro, además de los otros logros para dejar en alto el nombre de nuestro país en una de las citas mas exigentes del calendario.