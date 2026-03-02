Nueva York subasta recuerdos del ‘Dream Team’ de baloncesto de los JJ.OO. de Barcelona 1992.

Sotheby’s ofrece un total de 71 artículos de la colección personal del seis veces campeón de la NBA Scottie Pippen en unas subastas que empezaron este 2 de marzo y cerrarán el próximo 10 de marzo. Se espera una recaudación de más de 6 millones de dólares.

Una de las piezas mas destacadas son las zapatillas utilizadas y firmadas por Michael Jordan, para muchos el mejor baloncestista de siempre, en la final olímpica de Barcelona 1992, en la que el famoso ‘Dream Team’ estadounidense consiguió la medalla de oro.

Las zapatillas están valoradas entre 1,5 y 2,5 millones de dólares, y la puja inicial empieza en 500.000 dólares.

Otra pieza de alto valor es la camiseta vestida y firmada por Larry Bird en el último partido de la fase de grupos de esos JJ. OO. en el que se enfrentaron a España.

EE.UU. ganó los ocho partidos de ese torneo, todos ellos por un margen de más de 30 puntos de diferencia, y fue recordado como uno de los mejores equipos de la historia del deporte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre la colección también sobresale la equipación del propio Scottie Pippen en el partido por el Oro ante Croacia y la chaqueta de la selección estadounidense que llevó el de Arkansas durante la ceremonia de entrega de medallas.

“Uno de los mayores logros de mi carrera fue formar parte del ‘Dream Team’ de 1992. Fue la oportunidad de jugar con deportistas a los que idolatraba, desde el mejor taponador, el mejor reboteador o el mejor anotador. Fue el mejor equipo de siempre”, describe Pippen sobre esos JJ. OO. de Barcelona.

Scottie Pippen fue el gran escudero de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Juntos ganaron 6 anillos de la NBA (1991-1993 de forma consecutiva y 1996-1998 de forma consecutiva) y en los últimos tres campeonatos conquistados formaron un tridente imparable con Dennis Rodman.

Entre otros de los logros de Pippen, fue siete veces ‘All-Star’, dos veces Oro Olímpico con EE.UU. y anotó más de 20.000 puntos en la NBA, lo que le sirvió para entrar en el Salón de la Fama.