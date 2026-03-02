Tenis de mesa: Paraguayos elegidos para Panamá

En la Secretaría Nacional de Deportes se llevó a cabo el Selectivo clasificatorio a los Juegos Sudamericanos de la Juventud que serán en Panamá, después quedaron definidos los nombres que vestirán la albirroja en la cita internacional.

En la rama femenina, Paloma Rivarola y Florencia Paiva lograron imponerse en sus respectivos encuentros, asegurando su lugar en el equipo nacional tras una intensa jornada de competencia.

Por el lado masculino, los clasificados fueron Fernando Acuña y Joaquín Vera y Aragón, quienes demostraron solidez y determinación para quedarse con los cupos disponibles.

Con los nombres ya confirmados, los jóvenes atletas enfocarán ahora su preparación en los entrenamientos con miras a los próximos compromisos internacionales, con el objetivo de representar de la mejor manera a Paraguay en el escenario sudamericano.

Juegos en abril

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario con atletas de 14 a 17 años de la región.

Son organizados por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).

Fueron creados oficialmente el 25 de mayo de 2012 y se realizan cada cuatro años, el año previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Su primera edición se llevó a cabo en Lima, Perú, en septiembre de 2013, con competencias en 19 deportes.

Los Juegos Odesur de la Juventud se estarán desarrollando del 12 al 25 de abril en Panamá donde Paraguay se hará presente.