El Barcelona incrementa en 81 millones € su límite salarial hasta los 432,8

El listón alcanzado por la entidad azulgrana se aproxima al que tenía hace un año, cuando era de 463 millones, que se redujeron a 351,2 millones en septiembre.

El Real Madrid se mantiene como el club con mayor capacidad de gasto, con 761,2 millones, misma cifra que hace seis meses, mientras que el Atlético de Madrid es el tercero en la lista, con 336,2 millones, gracias a un incremento de 9,2 millones.

El Levante releva al Sevilla como la entidad con menor capacidad de gasto, al bajar de 35.5 millones a 17,4 millones, un 50,9 por ciento y al mantenerse invariable la del conjunto hispalense con 22,1 millones.

El LCPD es el importe máximo que cada entidad de Primera y Segunda División puede gastar en su plantilla durante la vigente temporada teniendo en cuenta sus gastos e ingresos.

El índice incluye los emolumentos destinados a jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como a filiales, cantera y otras secciones.

Cada club es el que propone el límite de acuerdo con las normas de elaboración de sus presupuestos que dicta LaLiga, que es la que en última instancia aprueba la propuesta o, en su caso, lo rectifica hasta que el importe que garantice la estabilidad financiera de cada sociedad.

Además del Levante, otros tres clubes ven reducido su tope salarial: el Betis, que pasa de 125,9 a 122,1; el Elche, de 40,4 a 36,8, y el Getafe, de 50,7 a 34,8, casi un tercio menos respecto a septiembre.

Junto con el Barcelona y el Atlético de Madrid, elevan su LCPD otros nueve clubes de Primera.

Por detrás de la entidad azulgrana, es el Alavés el que experimenta una mayor subida, con un 16,5 por ciento, al pasar de 40,9 a 47,7 millones.

Incrementos por debajo del cinco por ciento registran Osasuna, Valencia, Athletic Club, Rayo Vallecano, Oviedo, Girona, Espanyol y Mallorca, además del Atlético.

Se mantienen igual que en septiembre Real Sociedad, Villarreal y Celta, además del Real Madrid y Sevilla.

Le siguen Las Palmas (15,1), Racing de Santander (13,8) y Deportivo de La Coruña (13,2).

De los 22 clubes, doce aumentan su listón salarial, con el Almería en primer lugar, que pasa de 3,3 a 10,5 millones, más del doble que hace seis meses.

También suben Deportivo, Racing de Santander, Las Palmas, Zaragoza, Albacete, Cultural y Deportiva Leonesa, Andorra, Ceuta, Castellón y Córdoba.

En el polo opuesto, ven mermada su capacidad de gasto el Huesca, que pasa de 11,5 a 10,9 millones; el Sporting y el Burgos. No registran variaciones respecto a septiembre Cádiz, Mirandés, Valladolid, Granada, Eibar y Málaga.

Tras el aumento del Almería, el Granada se convierte en el club de Segunda División con menos LCPD, con 4,2 millones, por delante de Ceuta y Andorra, ambos con 6,9.

. Real Sociedad B (*): (sus datos están incluidos en los del primer equipo)