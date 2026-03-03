Miércoles 3 de marzo de 2026

Redacción Deportes. Continúa la ronda preliminar de la Copa Sudamericana con los partidos de ida Blooming (Bol)-Bulo Bulo (Bol), Caracas (Ven)-Metropolitanos (Ven), Atlético Nacional (Col)-Millonarios (Col), Sportivo Trinidense (Par)-Olimpia (Par), Universidad de Chile (Chi)-Palestino (Chi) y Deportivo Cuenca (Ecu)-Libertad (Ecu).

San Sebastián. La Real Sociedad y el Athletic Club se enfrentan este miércoles en el estadio Anoeta de San Sebastián en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de España, al que el equipo local llega con la ventaja del 0-1 logrado hace dos semanas en Bilbao.

Londres. El líder de la Premier inglesa, el Arsenal, visita este miércoles al Brighton en la vigésima novena jornada para tratar de mantener los cinco puntos de margen, aunque con un partido más, sobre el Manchester City, que recibe la visita del Nottingham Forest.

Redacción Deportes. Christian Scaroni, del Astana, es el corredor mejor situado en el ránking UCI (15) entre los participantes en el 63 Trofeo Laigueglia, entre Albenga y Laigueglia (Italia) sobre 192 km, prueba que el pasado año ganó el español Juan Ayuso por delante del italiano y del australiano Michael Storer (Tudor), también presente en esta edición, al igual que el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), que se estrena esta temporada.

Redacción Deportes. Comienza este miércoles el torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, en California (EE.UU.), en el que defienden los títulos el británico Jack Draper y la rusa Mirra Andreeva y en el que parten como primeros favoritos el español Carlos Alcaraz, campeón en 2023 y 2024, y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Redacción Deportes. Todos contra Japón Redacción Deportes.- Con la participación de 20 equipos se disputará del 5 al 17 de marzo la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, torneo que es organizado por la MLB y que se jugará en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan). La final se disputará en Miami. América tendrá 11 representantes en el certamen del cual Japón es el último campeón. Por Claudia Aguilar.

. Además, informes sobre la selección de Panamá, "una sorpresa que quiere batear muy fuerte", y las figuras del campeonato: "Una fuerza emergente busca eclipsar a astros como Ohtani y Judge".

- Serie previa del Mundial de Fórmula 1 2026, que comienza este fin de semana con el Gran Premio de Australia, en Melbourne. (INFOGRAFÍA)

. Previa general. Pieza explicativa sobre el nuevo reglamento. Fichas de los pilotos. Novedades del calendario.

- NBA: New York Knicks-Oklahoma City Thunder (00.00 GMT), Boston Celtics-Charlotte Hornets y Philadelphia 76ers-Utah Jazz (00.30), emphis Grizzlies-Portland Trail Blazers (01.00), Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks (02.30) y Los Angeles Clippers-Indiana Pacers (03.30).

- Serie previa del Clásico Mundial de béisbol, torneo organizado por la MLB y que se jugará del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan). (FOTO)

. Previa general: Todos contra Japón.

. Panamá, una sorpresa que quiere batear muy fuerte.

. Una fuerza emergente busca eclipsar a astros como Ohtani y Judge.

- 63ª Trofeo Laigueglia, entre Albenga y Laigueglia (Italia) sobre 192 km.

- Copa Libertadores. 3ª fase, ida: Carabobo (Ven)-Sporting Cristal (Per) (23.00) y O'Higgins (Chi)-Tolima (Col) (01.30).

- Copa Sudamericana. Preliminar, ida: Blooming (Bol)-Bulo Bulo (Bol) y Caracas (Ven)-Metropolitanos (Ven) (23.00), At. Nacional (Col)-Millonarios (Col), Sportivo Trinidense (Par)-Olimpia (Par) y U. De Chile (Chi)-Palestino (Chi) (01.30) y Dep. Cuenca (Ecu)-Libertad (Ecu) (03.00).

- España. Copa del Rey. Semifinales, vuelta: Real Sociedad-Athletic Club, en San Sebastián (20.00 GMT) (Ida: 1-0). (FOTO).

- España. LaLiga EA Sports. Pendiente de la 23ª jornada (FOTO): Rayo Vallecano-Oviedo (19.00).

- Copa Italia (semifinales, ida): Lazio-Atalanta (20.00 GMT).

- Amistosos femeninos Ecuador-Uruguay (20.00 GMT), Perú-El Salvador (20.30), Brasil-Venezuela (21.00) y Paraguay Chile (22.00).

- Presentación de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Información de David Ramiro, enviado especial.

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España