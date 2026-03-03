Rahm carga contra el DP World Tour por su pacto de las multas: “Nos están chantajeando”

“No me gusta la situación y no voy a aceptar eso”, subrayó Rahm para descartar que por ahora vaya a sumarse al convenio alcanzado con ocho jugadores de LIV que aceptaron el pago íntegro de las multas con el fin de mantener su tarjeta del DP World Tour y compaginarla con el circuito saudí.

Según Rahm, la exigencia que le plantean es que juegue un mínimo de seis pruebas y que dos de ellas las decida el DP World Tour: “No me gusta lo que están haciendo actualmente con el contrato que nos están haciendo firmar. No me gustan las condiciones”.

“No sé a qué están jugando ahora mismo, pero parece que, en cierto modo, nos están utilizando para... Están aprovechando nuestro impacto en los torneos, nos multan y tratan de beneficiarse de ambas partes de lo que tenemos que ofrecer, y es como si estuvieran chantajeando a jugadores como yo y a jugadores jóvenes que no tienen nada que ver con la política del juego”, criticó el golfista vasco en una rueda de prensa en Hong Kong, donde este jueves comienza el torneo de LIV.

El litigio se inició tras la creación de la liga saudí en 2022, lo que llevó al DP World Tour a imponer multas a los jugadores que se fueron a ella por no participar en sus torneos que coincidían en fecha.

En el caso de Rahm, que pertenece a LIV desde 2024, se negó a pagar las sanciones y planteó un recurso, lo que dejó en suspenso el pleito a expensas del fallo de la apelación, lo que le permitió jugar la Copa Ryder el pasado año, al ser requisito indispensable para formar parte del equipo europeo ser miembro del DP World Tour.

El ‘León de Barrika’ explicó que estaría dispuesto a firmar el acuerdo si la obligación se redujera a cuatro eventos, el mínimo requerido hasta ahora a los jugadores que participan en otras ligas, pero lamentó que el circuito europeo haya rechazado su planteamiento.

“No han aceptado. Simplemente me niego a jugar seis eventos. No quiero hacerlo, y eso no es lo que dicen las reglas (…) No me gusta la situación. Deberíamos poder jugar libremente donde queramos sin que nos impongan lo que tenemos que hacer. Sobre todo yo. No puedo hablar por los demás, solo por mí”, apuntó el exnúmero uno del mundo.

El ganador del Masters de Augusta en 2023 y del Abierto de Estados Unidos en 2021 incidió en que nunca ha tenido que pedir una autorización para disputar un torneo y se preguntó por qué ahora sí se exige.

Hizo hincapié además en que su intención es que una vez termine la temporada de LIV en agosto, tome parte en cuatro torneos del circuito europeo, entre ellos el Abierto de España en octubre.

El acuerdo anunciado por el DP World Tour el pasado 21 de febrero ha sido aceptado por ocho jugadores de LIV, entre ellos, el español David Puig y el inglés Tyrrell Hatton, compañero de equipo de Rahm en la liga saudí y pareja en la Copa Ryder.

Preguntado sobre la decisión de Hatton, el golfista vasco respondió: “Respeto su decisión. Es todo lo que tengo que decir. Es libre de tomar su propia decisión y la respeto plenamente”.

También se refirió a los comentarios que hizo el número dos del mundo, el noirlandés Rory McIlroy, el pasado mes de enero cuando defendió que Rahm y Hatton deberían pagar sus multas con el fin de mostrar su compromiso con el equipo europeo de la Copa Ryder.

“Esa declaración tendría mucho más sentido si nos pidieran pagar a los doce (del equipo europeo), no solo a nosotros dos (…) Estaré encantado de pagar mi participación en la Ryder Cup sin tener que pagar para seguir siendo miembro del DP World Tour y cumplir un compromiso que estoy totalmente dispuesto a asumir”, zanjó.