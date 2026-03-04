La “Capital del Poyvi” en la ruta de Todo Truco Paraguay este domingo

La sede del certamen de truco será el Salón Municipal de la “Capital del Poyvi” que se encuentra en la ruta de TTP.

Se prevé el inicio de las partidos de truco a partir de las 9:00 de la mañana, y la Comisión de Damas, así como la Comisión Directiva del Sportivo Carapeguá prepara una recepción magnífica para los amigos, con mas de 60 equipos integrados por tres competidores.

Este deporte tiene un gran arraigo popular en Argentina, Brasil, Uruguay, así como en nuestro país.

La competencia tiene la coordinación general de Todo Truco Paraguay (TTP) que, cumpliendo uno de sus principales objetivos, está llevando a esta disciplina a diversas localidades de todo el país, muchas de ellas fronterizas con países hermanos.

* Acerca de TTP y los torneos. Todo Truco Paraguay (TTP), es una entidad sin fines de lucro. La organización nunca otorga dinero en efectivo como premio.

TTP otorga copas y medallas a los mejores, realizando el rankeo de los campeones, a fin de participar del tridente de competencias mas importantes de cada temporada: El Grand Slam, la Libertadores y la Sudamericana.

Los premios consisten en copas, medallas y canastas navideñas con productos para disfrutar con la familia.

Estos premios son adquiridos merced a las inscripciones en los torneos del año. A propósito, las inscripciones de los torneos incluyen el desayuno y el almuerzo en las competencias denominadas rankeables.

* Inscripciones. Las inscripciones para el torneo en Carapeguá se pueden realizar al wasap 0982 535-775 del señor Amado Amarilla.

Apoyan esta competencia la Municipalidad de Carapeguá y Fournier.

Capiatá celebró su aniversario con truco deportivo

La Sede Social de la Cooperativa Capiatá fue el magnífico escenario de un torneo de truco deportivo el pasado 1 de febrero, en vísperas de la celebración de la fiesta patronal de La Ciudad de los Mitos y las Leyendas.

La coordinación general estuvo a cargo deTodo Truco Paraguay (TTP) y la organización corrió por cuenta de la mencionada cooperativa.

Nada menos que 56 equipos participaron del evento y en lo alto del podio subió el team de Nuestra Señora de la Asunción, que se consagró campeón.

Los escoltaron los muchachos de San Pablo de Villa Florida, mientras que el podio fue completado por Truco Center Los Amigos. El meritorio cuarto lugar ufe ocupado por BCP.

En el torneo popular fue campeón Guaraní de Limpio.