El Mundial de Montreal tendrá 273,7 km y 3.803 metros de desnivel

La UCI ha anunciado este miércoles el programa y algunos detalles de la cita que tendrá lugar en la metrópoli canadiense, la ciudad más grande de la provincia de Quebec.

Será el mayor evento deportivo organizado en Montreal desde los Juegos Olímpicos de Verano de 1976, con 13 pruebas en el programa (contrarreloj individual, carreras en ruta y contrarreloj por equipos - relevos mixtos) y unos 1.000 corredores compitiendo en las categorías Elite, Sub-23 y Junior, tanto hombres como mujeres.

Las carreras de ruta de los equipos Élite Masculino y Élite Femenino comenzarán en Brossard, ciudad situada al sur de Montreal, en la región de Montérégie. Los hombres pasarán luego por otros siete municipios de la región: Carignan, Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-sur-Richelieu y Saint-Mathias-sur-Richelieu.

Las mujeres recorrerán Brossard, Carignan, Chambly y Richelieu. Esta primera parte del recorrido, a lo largo de la orilla sur del río San Lorenzo. Entre ríos y colinas, tierras de cultivo y centros urbanos, la ruta también ofrecerá una inmersión en el rico patrimonio histórico, cultural y natural de Montérégie.

El pelotón se dirigirá entonces al circuito final del Monte Royal a través del puente Samuel-De Champlan, donde darán 12 vueltas los hombres y 8 las mujeres, con desafíos importantes, con tramos con pendientes superiores al 11%, y el falso llano que asciende por la Avenue du Parc, que servirá de meta para las 13 pruebas.

La carrera Élite Masculina cubrirá 273,7 km con 3803 m de desnivel positivo, mientras que la carrera Élite Femenina abarcará 180,4 km con 2.570 metros de desnivel positivo. La mayor parte de este circuito se ha utilizado desde 2010 para el Gran Premio Ciclista de Montreal, del UCI WorldTour.

Para las contrarreloj individuales, los ciclistas de élite masculino y femenino compartirán el mismo recorrido (39,2 km y 220 m de desnivel positivo) trazado alrededor de Montreal.

La ruta pasará, en particular, por el Viejo Montreal, por el Circuito Gilles Villeneuve, sede del Gran Premio de Fórmula 1, y el Parque Jean-Drapeau, un parque emblemático creado para la Expo 67, compuesto por dos pintorescas islas en el corazón del río San Lorenzo, antes de cruzar el Puente de la Concordia para regresar al corazón de la ciudad.