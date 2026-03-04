Polideportivo
Golfista español Rahm alquila avión para que colegas de LIV viajen de Dubái a Hong Kong

El tenista español Carlos Alcaraz, #1 del Mundo, observa a su compatriota Jon Rahm, competidor de LIV, circuito de golf financiado por Arabia Saudí.SERGIO PÉREZ

Varios jugadores de LIV, el circuito de golf financiado por Arabia Saudí, lograron este miércoles llegar a Hong Kong gracias al jugador español Jon Rahm, que alquiló un avión privado en el que pudieron volar después de que quedaran sin conexión en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) debido al conflicto bélico desatado en Irán.

Por ABC Color

Jon Rahm tomó la iniciativa de fletar el avión con el fin de que los jugadores pudieran llegar a tiempo de participar mañana, jueves, en el torneo de Hong Kong, la tercera prueba de la temporada de la liga saudí, informaron a EFE fuentes cercanas al jugador español.

Entre los golfistas que lograron salir del emirato en el vuelo que partió desde un aeródromo situado en Omán, limítrofe con Emiratos Árabes Unidos, están el norirlandés Tom McKibbin y el estadounidense Caleb Surratt, compañeros de equipo en Legion XIII del jugador vasco.

También viajaron los británicos Lee Westwood y Sam Horsfield, el belga Thomas Detry, el polaco Adrian Meronk y el indio Anirban Lahiri.

“Llegué sano y salvo a Hong Kong. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar y gracias por sus mensajes e inquietudes. Cuídense todos en los Emiratos Árabes Unidos y espero poder volver pronto a casa”, señaló Meronk en sus redes sociales.

Dubái fue uno de los lugares del Golfo Pérsico que han sufrido los bombardeos del Ejército iraní como respuesta a la intervención militar de Estados Unidos e Israel que comenzó el pasado sábado. EFE