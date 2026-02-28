Hipismo: Concurrida jornada de saltos en Acá Carayá

Las amazonas y jinetes demostraron sus cualidades en el torneo interno ecuestre.

Fue muy reconocida la presencia de una gran delegación de la Escuela de Equitación del Club Hípico de Pilar.

Resultados

Los resultados registrados en las distintas categorías:

Escuela 0.60: 1ª Zoe Tavenier con Tuyutí de la Asocab, 2ª Elena Franco y 3ª María Vera;

Escuela 0.70: Ana Paula Bezerra con Joelito de la Asocab, Valentina Martínez y Dulce Schembori.

Escuela 0.80: Bianca López del Acá Carayá con Kimi, Hugo Domínguez y Vicente Duarte.

Abierta 0.90: Giuliano Schembori con Gran Maiki del Acá Carayá, Valeria Flores y Aramí Ocampos.

Abierta 1.00: Georgina Espínola con Ibiza del Acá Carayá, Mariana Babuglia y Sofía León.

Abierta 1.10: Campeón Enrique Báez con HJ Rudolf del Asocab, Sofía León y Cnel. Lorenzo Villar.

* Nutrido lote. Importante destacar la gran participación de jinetes y amazonas del Club Hípico de Pilar con mas de 35 atletas, encabezados por el Tcnel. Dino Lezcano.

La pista albergó a mas de 140 participantes.